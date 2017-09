Programleiar Katrine Moholt kalte Marna Haugen Burøe for haustens mest sporty, etter at ho steppa inn på kort tid i programmet. Eigentleg skulle bloggaren Anna Rasmussen delta, men ho trekte seg, og bloggarkollega Marna, som bloggar under namnet Komikerfrue, steppa inn. Ho har dermed hatt noko kortare tid enn dei andre deltakarane på å øve seg, men dommarane var imponert.

- Det er sjukt at du har lært deg dette på berre ei og ei halv veke. Du har talent for dans. Denne dansen var sjukt vanskeleg. Det sagt, hadde du hatt ei veke til, ville det ha vorte enno betre, sa dommar Egor Filipenko.

Marna sjølv var strålande nøgd etter dansen, saman med partner Glenn Jørgen Sandaker (32).

- Dette var kjempeartig!

- Kva er det med desse bloggarane? Eg er kjempeimponert, sa dommar Tore Petterson.

- Eg skulle ønske at du levde deg meir inn i musikken, men rytmen er på plass, heldt han fram.

- Ein fantastisk debut, var dommen frå dommar Merete Lingjære.

Ingen måtte reise heim frå det første programmet, men framover kan publikum og dommarar stemme fram sin favoritt. Sisteplass går då ut av dansen.

Ifølgje TV2 var det tidlegare Paradise Hotel-deltakar Grunde Myhrer (21) og partneren Ewa Trela (38) som imponerte dommarane mest, og paret fekk 35 av 40 poeng.

Marna Haugen Burøe og dansepartneren fekk 25 poeng.

Radioprogramleiar Geir Schau (57) fekk færrast poeng i første dans, med 17 poeng.

Para tek med seg poenga til neste sending, som er førstkomande laurdag.

Dansen til Marna kan du sjå på TV2 sine nettsider.