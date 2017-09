Ørsta fleirkulturelle foreining inviterte søndag til feiring av den islamske høgtida Id, eller Eid, på Ørsta kulturhus.

Id Mubarak, eller Eid Mubarak, er ei tradisjonell helsing, knytt til dei islamske høgtidene Id al-adha og Id al-fitr. Uttrykket kan verte oversett til velsigna Id, i meininga "ha ei velsigna feiring av Id".

- Som muslim følgjer vi ein eigen kalender. Vi har to Eid-feiringar i året. Den eine er etter fastemånaden ramadan, og den andre er no, for å markere slutten på muslimane si pilegrimsreise, kalla Hajj, fortel Ammar M. Bakkour.

Han kjem frå Syria, og synest det er fint å kunne halde tradisjonane i hevd, saman med andre muslimar frå andre land.

- Her kan vi samlast, vere sosiale, ete god mat og dele historiene våre, seier han.

Denne Eid-feiringa er den største av dei to feiringane dei har i året, og det vert sagt at det kan samanliknast med ei kristen julefeiring.

Pilegrimsreisa er ei av islam sine fem søyler, det vil seie dei trusøvingane som muslimar må delta i. Kvar år reiser om lag to millionar menneske frå heile verda til Mekka, fødestaden til profeten Muhammed.

For å feire slutten på denne pilegrimsreisa er det vanleg å feire med eit skikkeleg festmåltid.

- Det vanlege er å kjøpe inn ku, sau eller kamel. No er kamel rimeleg vanskeleg å få tak i, generelt i Europa, humrar Ammar.

- Men vi kjøper i alle fall inn kjøt, og deler med kvarandre. Fattig eller rik, familie og vener deler dette måltidet saman, fortel han.