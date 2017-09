På toppen av Dalegubben

Administrerande direktør i NHO reiseliv, Kristin Krohn Devold stod for den offisielle opninga av råsa til Dalegubben fredag føremiddag.

Kristin Krohn Devold opna den offisielle råsa til Dalegubben – No kjem folk frå heile verda fordi dei vil lære av oss – Sjå til Hjørundfjorden. Det turistane vil ha no er det som vi nordmenn har hatt i mange år – nemleg flotte turar, flotte fjordar å padle i og kjekke stadar å bu. Då er Hjørundfjorden ein god stad å vere.

Etter opninga tok Devold følgje med fleire opp mot toppen for å ta råsa i nærare augesyn.

Det er Trimgruppa i Sæbø IL som har teke initiativet til å gjere Dalegubben meir tilgjengeleg som turmål. Dei har arbeidd for å få på plass ei offisiell rute til toppen, for å gjere turen meir kjend som toppturmål for tilreisande.

På toppen markerte turfølget nyopninga med ein skål i lokalprodusert øl, servert av Bodil Skare frå trimgruppa.

Toppen møtte dei med tjukk skodde, men øla, produsert av Terje Kalvatn, skal ifølgje sikre kjelder ha smakt fortreffeleg likevel.

Trimgruppa oppmodar folk til å bruke turistforeininga si Kom deg ut-dag søndag og gjerne legge turen til Dalegubben.