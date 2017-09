Den spesielle konserten søndag er resultat av eit samarbeid mellom Sunnmøre kammermusikkfestival og kulturskulane i Ørsta og Volda.

–Dette har utarta – frå ideen om eit samspelsmøte for orkestera på Sunnmøre, til det som no for andre gong vert ein draumekonsert med unge stortalent på deltakarlista, seier Brynhild Barstad.

Gjennom De unges orkesterforbund har Sunnmøre ungdomssymfoniorkester (Sus) fått tildelt såkalla draumekonsert for andre år på rad. Fiolinisten Inga Våga Gaustad, som i fjor var solist med Sus, kjem i år tilbake med strykekvartetten Alegrar, som ho spelar i. Gaustad har sterke lokale band, med ei mor frå Volda.

Alegrar-kvartetten vil i tillegg til å spele eit eige program delta både i lag med lokale grupper og det store fellesorkesteret med strykarar frå Indre strøk frå Ålesund, Ytre strøk frå Ulstein og Hareid, Spelemannslaget Havella frå Herøy, Con Moto frå Volda, og Sunnmøre ungdomssymfoniorkester.

–Det er veldig spennande å få til ei slikt samarbeid over kommunegrenser, seier Brynhild Barstad.

Draumekonserten er den første i rekkja av kammermusikkfestivalen sine konsertar den komande veka.