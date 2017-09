Skal bygge mellombels klubbhus

Leiar i Ørsta IL, Erlend Andersen, søkjer Ørsta kommune om idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning for eit nytt sørvisbygg på Ørsta Stadion. Bygget skal stå mellom stadion og kunstgrasbana, og skal innehalde to garderobar med dusj og toalett, i tillegg til klubbrom med eit lite kjøkken. Huset vert på om lag 170 kvadratmeter.

Bygget skal fungere som mellombels klubbhus for idrettslaget under byggeperioden for den nye fleirbrukshallen. Det gamle klubbhuset vert rive i samband med nybygginga. Etter at fleirbrukshallen står klar, skal det nye sørvisbygget fungere som sørvisbygg for anlegga rundt.

– Det er stort behov for dette bygget, med høg aktivitet på alle anlegga til langt på kveld stort sett heile året. Bygget vil ikkje redusere behova våre i fleirbrukshallen, men heller vere eit supplement. På litt sikt har vi også planar om å bygge ny kunstgrasbane rett over elva, med kort veg til dette sørvisbygget, skriv Andersen.

Det er tenkt å finansiere bygget med eigenkapital og spelemidlar. Byggjestart vert i september.