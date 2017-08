Kulturpris til ballettskulen

Leiar for ballettskulen, Synnøve Rekkedal Hill, tok imot prisen på kommunestyremøtet i Volda torsdag. Dette er andre prisen Rekkedal Hill tek imot i dag. I formiddag vart det kjent at ho har fått trafikktryggingspris frå fylkeskommunen.

Grunngjeving

I grunngjevinga for kulturprien skriv juryen i Volda kommune: " Prisvinnar er ein solid og viktig kulturinstitusjon i Volda og Ørsta. Etter at han vart etablert for vel 30 år sidan, har han utvikla seg til å verte ein av dei største i landet i sitt slag, med sine 450 deltakarar i aldersspennet 5 til 21 år, fordelt på 6 ulike greiner.

Aktiviteten vert driven av foreldra, utan kommunal driftsstøtte, som eit heilt og fullt frivillig ideelt tiltak.

Prisvinnar trygt seiast å utøve kulturaktivitet ut over det vanlege, og fyller dermed retningslinene sitt krav nummer ein. Vidare har eldsjel og dagleg leiar ei lang og tru teneste bak seg i organisasjonen, og er framleis den drivande krafta.

Prisvinnar legg stor vekt på kvalitet gjennom å hente inn dyktige instruktørar. Det er fleire avdeltakarane som har starta karriera si her, og kome langt innan faget. Prisvinnar representerer eit unikt og viktig aktivitetstilbod til born og unge i Ørsta og Volda, og er delaktig i å setje kommuane våre på kulturkartet langt ut over kommunegrensene."