Førebur folkemøte på Bjørke

Også Fylkesmannen er invitert til møtet, som er planlagt til å vere den 27. september. Bakgrunnen er diskusjonen om Bjørke krins skal bli ein del av Volda kommune. I invitasjonen til møtet skriv grendelaget: «På årsmøtet 2015 vart Grendalaget bedt om og tenkje på korleis framtida kan endre seg dersom Ørsta og Volda ikkje vart slått saman og ein situasjon der Volda og Hornindal fann i hop kunne opstå. Vil me då framleis vere ein krins i Ørsta kommune? Etter kvart hende nettopp det og årsmøtet 2016 var prega av frontar som kjempa for grensejustering og andre sida for og verte ståande i Ørsta, men det var eit svært stort fleirtal som ynskte at grendelaget skulle skaffe informasjon om fordelar og ulemper. Etter det har me hatt ein veg og gå.

No har Ørsta og Nye Volda lovt å helpe oss med faktagrunnlag til innbyggarane. Når det er kome ut ynskjer me at innbyggjarane skal få høve til å stille spørsmål og få svar på eventuelle spørsmål.»