Kulturskulen med tilbod til dei aller yngste

– Det er viktig at foreldre syng for borna sine. Barnet elskar stemma til foreldra og dei nære rundt dei. Song er eit fantastisk kommunikasjonsreiskap som knyter foreldre og barn tettare saman, seier Brita Helen Høydal som er utdanna musikkterapeut og som arrangerer babysongen i Ørsta.

Babysong kom først på programmet til kulturskulen i Ørsta i 2000, men har no vore vekk ein periode. Tilbodet har vore populært tidlegare, og måndag er første samling i kulturskulen sine lokale i Kaihuset.

– Før vi lærer å snakke uttrykkjer vi oss gjennom musikken sitt språk med lyd, rytme og rørsle. Ved å kommunisere på borna sitt eige språk styrker vi det tidlege samspelet mellom vaksne og barn. Dette har store betydning for barna si utvikling. Forsking viser at musikk fremjar god helse og læring. Songar, rim og regler er viktig for utvikling av språket.

Møtestad

Hovudsakleg har det vore kvinner som er i fødselspermisjon som har teke del i babysongen tidlegare, men Høydal oppmodar og fedrane til å ta turen.

– Babysong er eit lågterskeltilbod der det ikkje er noko krav til musikkerfaring frå før. Det er eit godt høve til å møte andre som også har små born, dele erfaringar og slå av ein prat.

Gjennom babysongen er både foreldra og barnet i aktivitet.

– Å ha ein eigen aktivitet i lag med barnet utanfor heimen kan vere godt for både foreldre og barnet. Barnet vert løfta opp frå vogna, vert boren rundt medan dei vaksne syng. Etter kvart spelar vi på rytmeegg, kjenner på silkesjal og trillar ball. Barnet kan og vere med på klapping og rørsler knytt inn i songen. Dette er eit tilbod der foreldre kan lære songleikar, regler, syngesongar, godnattsongar og stellebordsongar, seier Høydal.

Barna som har vore med på babysong ser dei som arbeider på kulturskulen att nokre år seinare.

– Dei same som har vore med på babysong kjem tilbake til kulturskulen når dei skal lære seg å spele ulike instrument. Babysong er gjerne det første møtet med kulturskulen for både barn og foreldre.