Ønskjer strengare vern av Odinhjørnet

Det sa Inge Kolås (Frp) i samfunnstuvalet då dei diskuterte den nye kulturminneplanen.

– Det har med identitet å gjere. Huset er eit kjennemerke, som høyrer til der, saman med kyrkja. Det viser bygda på ein god måte, og der er historie knytt til huset, med butikkdrift gjennom mange år. At det får ei omsynssone, vil ikkje seie det same som at det ikkje kan vere mogleg å flytte til dømes bakbygget for å gi betre plass til vegen i området.

Det er ei utfordring for trafikksikkerheita at huset ligg så tett inntil vegen. Der manglar fortau, og svingen er knapp - og det er aukande trafikk i området.

– Eg veit at dette er eit ønske også huseigar har, sa Kolås.

Plansjef Gunnar Wangen presiserte overfor samfunnsutvalet at sjølv om det ligg føringar for kva område og kulturminne som skal ha omsynssone, så er ikkje dette bindande gjennom kulturminneplanen.

– Denne planen er berre rettleiande og ikkje bindande. Slike ting må verte fastsett gjennom plan, og det vil vere ein eigen prosess for det. Så om de seier at de ønskjer omsynssone her, så er det eit innspel som berre er rettleiande, sa han.

Han viste også til at det for kvart enkelt tilfelle må verte vurdert korleis omsynssona skal fungere. Det kan handle om å ta vare på eksteriøret, men opne for ombyggingar inne, t.d.

– Dette vert fastsett i kvar reguleringsplan.

Samfunnsutvalet gjekk inn for å rå til eit strengare vern av Odinhjørnet, mot Frida Gillberg (MDG) si stemme.

Høyringsfristen for den nye kulturminneplanen for Ørsta kommune går ut 31. august. Saka skal så opp i formannskap og kommunestyre for endeleg vedtak. Innspelet frå samfunnsutvalet skal også verte handsama der.