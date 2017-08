Tre hundeekvipasjar frå Ørsta/Volda deltok

Ein 22 år gammal mann vart funnen omkomen i Svelgen fredag ettermiddag, etter å ha vore sakna i to dagar. Det var ein omfattande leiteaksjon, og politiet i Nordfjord ba om hjelp frå redningshundar i Møre og Romsdal. Leiaren for Norske Redningshunder si avdeling i Ørsta/Volda, Per Gunnar Engetrøen, opplyser at i alt seks hundeekvipasjar frå Møre og Romsdal deltok i leiteaksjonen. Tre av desse var frå Ørsta og Volda.

– I Nordfjord er det få redningshundar, og dei bad om hjelp frå oss, som har kortare veg, enn dei som bur i Sogn, seier Engetrøen.

Funnen av hund

Den sakna mannen vart funnen av ein av hundane.

– Det vart søkt over eit stort område, og til slutt var det ein hund som fann den sakna. Det er inspirerande at vi kan gjere nytte for oss, seier Per Gunnar Engetrøen.

Operasjonsleiar i Vest Politidistrikt, Trond Hatlenes, er imponert over alle som har stilt opp og delteke i leiteaksjonen.

– Mange har brydd seg. Tusen takk til alle desse, seier Hatlenes til Fjordenes Tidende.