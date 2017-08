Samlar inn kle for fattige

Hoveddelen av alt som kjem inn går til hjelp for fattige i Latvia.

–Vi har eit godt samarbeid med ei Russisktalande kyrkjelyd i byen Riga som ser behova, og har eit stort nettverk for å hjelpe folk. Kyrkja i Riga samarbeider med sosialkontoret for å hjelpe private familiar som har det vanskeleg. Elles blir mykje av hjelpa levert til barneheimar og aldersheimar ute i dei små landsbyene der forholda er ekstra vanskelege, seier Per Jørgen Engejordet i styret for Russlandhjelpa.

Fredag og laurdag

Årets aksjon er laurdag 2. september med ope hus på Pinsekyrkja i Volda, og fredag 1. september på Samhald i Austefjorden. Dei som kjem til Pinsekyrkja med brukte kle får servert kaffe og varme sveler, skriv Pinsekyrkja i ei pressemelding.