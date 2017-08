Ny befalsbil i Ørsta

Den nye befalsbilen, ein Toyota Landcruiser 2017-modell, skein om kapp med sola fredag då den vart overlevert til Ørsta brann og redning.

– Det er ein av dei beste bilane vi har, og det er ein tradisjonsrik bil. Ørsta brann og redning har behov for firehjulstrekk i sin bruk. Bilen har ein sterk motor og er praktisk, seier seljar David Tvergrov i Toyota Sunnmøre som har levert bilen.

Tidlegare i sommar fekk Ørsta brannstasjon på plass ein ny brannbil, og med ein ny befalsbil har bilparken fått eit nødvendig moderniseringsløft. Egenes Brannteknikk AS har utstyrt bilen slik at den kan nyttast i tenesta til Ørsta brann og redning.

– Teknisk sett vert denne bilen kalla ei framskota eining. Det vil seie at vi kan gjere ein innsats med bilen når alarmen går. Bilen er ikkje berre for vaktleiaren. For at ein bil skal kategoriserast som ei framskota eining må den enten ha eit sløkkjeanlegg eller røykdykkarutstyr. I den nye bilen har vi gått for eit sløkkjeanlegg, seier brannsjef Thomas Winther Leira.

I eit scenario med t.d. ein bilbrann vil vaktbilen vere den første på staden, og med utstyret i den nye vaktbilen vil førsteinnsatsen kome i gang endå tidlegare enn før.

– Det er mykje betre for oss når vi kjem fram til ein bilbrann eller liknande at vi kan slå det ned ganske fort. I bilen har vi ein tank på femti liter med skum, og det utgjer om lag 400 liter med ferdig skumveske som kan nyttast i sløkkjearbeidet.

Det er befalsvaktene i Ørsta brann og redning som skal operere den nye bilen.

– Dei som har befalsvakt har med seg bilen heim. Når alarmen går kan vakta gjerne vere framme på brannstaden fire minutt før det andre mannskapet. På desse minutta kan det utrettast ein stor forskjell.

Det lokale brannvernet er no godt nøgde med bilparken.

– Vi har ikkje ein stigebil, men sett vekk frå det er vi godt nøgde med å ha fått oppgradert bilparken.