Historisk i Volda kyrkje

I år er det 500 år sidan Martin Luther festa dei 95 tesene på kyrkjedøra i Wittenberg- og med det sette i gong det vi har kalla reformasjonen. Gjennom heile 2017 vert dette markert i dei lutherske kyrkjene verda over, og på søndag var Volda staden for Søre Sunnmøre prosti si markering.

–Det var folk frå alle delane av Søre Sunnmøre til stades i kyrkja, og representantar frå kyrkjelydane i alle dei sju kommune deltok med tekstlesing og andre oppgåver, skriv Volda kyrkjekontor i ei pressemelding

Kor

Gudstenesta byrja med at kammerkoret stemte i med «Ein feste Burg ist unser Gott» og prosesjonen med vigsla medarabeidarar gjekk inn i kyrkja. Prost Ingeborg Matre helste kyrkjelyden vel møtt, og understreka temaet for dagen: Nåden åleine. Både bøner og bibeltekstar i gudstenesta var valde ut i frå temaet, og desse vart leste av tilsette og frivillige frå ulike delar av prostiet. Volda vokal og Volda kyrkjekor, dirigert av Magnar Åm, song «Ehre sei Gott in der Höhe» av Mendelsohn og «I himmelen» av Laurentii/Grieg, og ikkje minst var det lyft over salmesongen i ei godt besøkt kyrkje. Både Ståle Helvig, kantor i Ulstein og Marie Austrheim Riise, kantor i Ørsta, bidrog til dette løftet.

Salmesong

–Nettopp salmesongen er ein viktig del av den lutherske kyrkja si arv, ei arv ein legg vekt på å markere og bruke gjennom dette året. Etter gudstenesta var det grilling og kyrkjekaffi i Uppheimsparken, og mange vart verande igjen for mat og kaffi i det fine seinsommarveret. Det er ikkje så ofte ein held slike fellesgudstenester i prostiet, men mange uttrykte glede over å vere ein del av ein større kyrkjefellesskap denne søndagen, skriv Volda kyrkjekontor.