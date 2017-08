Vil ha 500.000 kroner i årleg festeavgift

Det er Opplysningsvesenets fond som er eigar av tomta. Kommunen har bede om ein kvadratmeterpris på 680 kroner, men fondet meiner dette er for lågt.

– Fondet kan ikkje samtykke i ei regulering av festeavgifta på dette grunnlag, skriv advokat Ole Sperre til kommunen, på vegner av fondet.

Han opplyser at dei ønskjer ein kvadratmeterpris på 1.050 kroner. I tillegg meiner kommunen at to prosent avkastingsrente skal vere nok, medan fondet bed om fem prosent fastrente ved tiårige reguleringsintervall, og seks prosent ved tjueårige eller lengre intervall.

– Opplysningsvesenets fond vil tilby kommunen ei festeavgift på 500.000 kroner per år frå reguleringsåret 2015. Tilbodet står ved lag til 1. oktober 2017. Dersom tilbodet ikkje er interessant, må vi førebu skjøn for å slå fast kva ny festeavgift skal vere. Fristen for å ta ut skjøn er 1. november 2017, skriv dei til kommunen.

Tomta er ein del av den gamle prestegarden i Ørsta, og Opplysningsvesenets fond står difor som eigar av tomta.