Samlar kontora i Ørsta

Rekneskapskontora Datainformasjon AS og Ørsta Rekneskap AS vart kjøpt opp av Sparebank 1 Regnskapshuset i fjor. No vert kontora samla i eit nytt og moderne lokale i tredje etasje på Ørsta Torg opplyser dei i ei pressemelding. Innflyttingsfesten vart halde fredag 18. august, og nytilsett avdelingsleiar for Ørsta, Andreas Sætre, er godt nøgd med resultatet.

– Vi er opptatt av å skape ein kultur der vi delar erfaringar og kunnskap, fordi vi trur det er viktig for å betene dagens kundar. Ved å samle kontora får vi eit større fagmiljø, som gjer at vi kan løyse kunden sine utfordringar på ein god og effektiv måte. Vi trur også at eit større fagmiljø er med på å gjere oss meir attraktive i arbeidsmarknaden, seier Sætre.

Sparebank 1 Regnskapshuset har nesten 40 avdelingskontor, ei eiga fagavdeling med spesialkonsulentar og ei utviklingsavdeling.

– Til saman har Regnskapshuset store ressursar å trekke på når det kjem til å løyse kundane sine utfordringar rundt rekneskap og rapportering, seier Hege Karete Hamre, regiondirektør for Sunnmøre.

– All denne kompetansen er tilgjengeleg for kundane i Ørsta, Volda, Hareid, Ulsteinvik og Ålesund, fortel Hamre.