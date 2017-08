Klagar på NVE sitt vedtak om skredsikring

Ørsta kommune klagar på NVE sitt vedtak om tilskot til gjennomføring av skredsikring på Vallabøen.

Klaga gjeld to punkt. NVE gir tilsegn om tilskot på 80 prosent av kostnadene for skredsikring. Dette er snakk om 38.600.000 kroner. Kommunen meiner det var avtalt med NVE sin sakshandsamar på førehand at søknaden kunne basere seg på kostnadsoverslag på forprosjektnivå.

– Som kjent er slike overslag gjerne utforma innanfor ei usikkerheit på pluss/minus 25 prosent. Kommunen finn det urimeleg at ikkje tilsegnet skal basere seg på faktiske kostnader som vert dokumentert etter at tiltaket er gjennomført, skriv kommunen i klaga.

Punkt to gjeld at det allereie er gjennomført eit mindre, privat sikringsprosjekt som vil verte integrert i den samla førebygginga. NVE melder at allereie utførte tiltak ikkje kan takast med i ein søknad om tilskot, og 711.450 kroner vert trekt ut av totalsummen i NVE sin handsaming av søknaden.

Med bakgrunn i dette har den private utbyggjaren vendt seg til kommunen og bede om at kommunen klagar på vedtaket, då dei meiner det ikkje stemmer at tiltaket er ferdigstilt.