"Sanninga er at eg aldri trudde eg skulle jobbe med eldre. Eg tenkte eg helst ville verne meg sjølv frå det som er trist; alt som har med alder å gjere, og dei forskjellige måtane alderen tek oss imot på. Eg tek lett til tårene, og då både på godt og vondt. Sameleis blir eg òg lett knytt til både menneske og dyr, og eg har då tenkt at eg ikkje passar inn i eit slikt arbeid. Likevel, rett som det var, tok ein sjukeheim imot meg førre sommar då eg trong sommarjobb. Når eg takka ja visste eg ikkje at alt eg skulle få oppleve ville setje sine spor i meg, og at dét resulterte i at eg kom tilbake i år også.

Ferievikar

Det er mange som er ferievikar i helsetenesta slik som meg, men tida vi får er ikkje mykje om ein samanliknar det med dei som har jobba og kjem til å fortsette å jobbe i tenesta lenge. Samstundes, berre å få ein sommar på sjukeheim er heilt spesielt, i alle fall for meg som aldri hadde sett det mogleg for meg sjølv å oppleve dét. Det både varmar og riv i hjartet, ein sommar på sjukeheim.

Arbeidet ein gjer er likevel ikkje det som er den spesielle delen, men derimot dei eldre ein er der for å hjelpe; dei som bur på sjukeheim i både korte og lange periodar. Likeins er dei spesielle dei som bur på andre typar heimar også, og dei som bur heime hjå seg sjølve. Dei er spesielle av den grunn av at dei er eldre, og i uansett fase eller situasjon i livet er dei viktige menneske. Nettopp fordi det var dei som gjekk føre oss, dei som forma og utvikla alt rundt oss for at vi skal ha det sånn vi har det i dag. Dei har kunnskap frå ei anna tid, ei tid vi ofte vel å kalle ‘svunnen’. Gir vi ei røyst til desse eldre, bring dei fram i lyset litt oftare, er tida nemleg ikkje nøydd å vere svunnen. For dei har frykteleg mykje å fortelje om ein berre gir dei tid til det.

Gitt mykje

Ein sommar på sjukeheim har gitt meg mykje. Eg har fått enda meir respekt, kjærleik og forståing for dei som gjekk føre oss; og som mange er her enda. Då tenkjer eg at eit problem er vell at vi gjentatte gongar gløymer å sjå menneskje bak alderen, sjukdomen eller situasjonen. Bak alt dét, er der eit menneskje som har levd eit langt liv. Å sette seg ned og halde i ei hand, spørje og høyre om ei tid ein før kanskje berre har lese om, er for meg eit eventyr i seg sjølv. Det er ei stor glede som er viktig å ta seg tid til. Gi litt merksemd til dei, om det er eigne foreldre, besteforeldre, oldeforeldre eller ein nabo. Likså bra er ein god klem. Fordi dei er viktige, gode og fine menneske dei òg.

Etter at eg spurde han om han hugsa namnet mitt, og han svarte sånn eg visste han ville; spurde eg eit spørsmål til: ‘men du kjenner meg att, ikkje sant?’. Då smilte han: ‘ja, det gjer eg, og eg vil aldri gløyme deg’.

Eg vil aldri gløyme deg heller."

Amanda Røed Stave