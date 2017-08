Deler kostnadane for arkeologisk utgraving på Vartdal

Eit samrøytes formannskap gjekk inn for at kostnadane skal delast mellom kommunen og grunneigarane på Vartdal. I vedtaket heiter det kommune tek på halvparten av kostnadane, inntil 290.000 kroner for arkeologiske registreringar.

Frå poltikarane vart det stilt spørsmål om dette vil skape presidens i kommunen.

– I utgangspunktet er det utbyggjar som har ansvaret for dette og som skal ta på seg kostandane. I denne saka har det vore eit samarbeid mellom det offentlege og private. Det er ikkje eit prinsippskifte, men ei rimlegheitsvurdering, sa assisterande rådmann Eldar Rune Øye.

Grunneigarane på Vartdal må forskottere den samla kostnadane for registreringa i 2017, og kommunen sitt bidrag skal innarbeidast i budsjettet for 2018.

Joachim Kroken Åsebø