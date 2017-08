Den vesle sentrumsgata med det rare namnet

I diskusjonen om kva som skal skje i Ørsta sentrum har mykje handla om gågata og Fontena. I dag vil vi trekkje fram Dogata, på oppmoding frå ein lesar.

«Dogata» er ikkje det offisielle namnet. Og det er knapt nok ei gate. I Bergen ville det heitt smug eller smau.

Johannes Melle går ut ifrå at namnet er blitt til på folkemunne av di utedoa til nokre av husa låg inntil denne gamle gatestubben. I gamle Ørsta var gata ei viktig ferdselsåre, frå Melle/Svendesgarden ned til kaia, som vart kalla «Plagå».

Historie

I eit innspel til områdeplanen for sentrum skriv Melle at Dogata vart brukt som reperbane- altså verkstad for å lage tauverk: «Dette var i slutten av seglskutetida, men tauverk til båtane var framleis aktuelt. lkkje berre hovudbruket nytta denne laglege staden, det var sagt at alle bøndene fekk høve til å lage seg tauverk her. Og ein må hugse at kvar gard hadde sin eigen båt av eitt eller anna slag»

Fylkeskonservatoren har uttala at Digerneshuset, på oppsida av Dogata, er verneverdig, og at vern av Dogata også bør vurderast. I innspelet til kommunen skriv Melle at det ligg føre gamle klausular om at gata skal «haldast open for ålmenn ferdsle».

Melle kommenterer: «Det må soleis også i aller høgste grad verte ei juridisk sak for kommunen å avgjere om slike gamle klausular kan neglisjerast eller ikkje. Men då kjem også det lokalhistoriske inn i biletet. Vil kommunen tillate å byggje ned alle gamle geiler og vegar som kommunen etter kvart har fått ansvaret for? Og har ikkje kommunen råd til å forvalte slike små lunger i den indre bykjernen ut ifrå eit trivselssynspunkt? Mange meiner nok at Dogata i dag er inga «dogate», men tvert imot ei lita perle, av lokalhistorisk verdi.»