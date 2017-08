Aurstad drog til Sandane på handel: Kom heim med ti lastebilar

Trucknor Sogn og Fjordane AS i Sandane selde bilane som er rekna for den tøffaste anleggsverksemd. For lastebilane er Volvo sin toppmodell, FH16 750, verdas sterkaste serieproduserte trekkvogn – med 750 hestar.

– Vi er opptekne av å ha ein god bilpark og byter med nokre års mellomrom inn bilane våre

også fordi vi er miljømedvitne og opptekne av tryggleik, noko også kundane våre er, fortel adm.dir. Per Kristian Langlo i K.A. Aurstad.

Det finst ingen i Noreg som sel så mange Volvo FH16 750 som Jan Erik Roset hos Trucknor Sogn og Fjordane AS i Sandane. Og K.A. Aurstad er ein god kunde. Også i 2014 kjøpte Aurstad ti lastebilar med Trucknor Sogn og Fjordane.

Og den leveransen var verdsrekord når det galdt ein leveranse av Volvos sterkaste bilar på verdsbasis.

Kjell Arne Aurstad, som er grunnleggaren av entreprenørselskapet, var til stades ved overleveringa av lastebilane som no er kjøpt inn. Han har handla bil på Sandane sidan 1990. Firmaet kjøpte sin første Volvo i 1985 og det var også det første firmaet i landet som gjekk til innkjøp av ein F16 i 1988 – den første som kom til Noreg.

Dei beste

– Dei nye bilane er dei nyaste og beste vi kan få levert. På Sandane får vi veldig god sørvis og oppfølging, og det er ingen grunn til å byte leverandør, rosar Aurstad.

K.A. Aurstad skal etter kvart kvitte seg med nokre av lastebilane, bilar frå 2004 og 2007 som har vorte brukte som hjelpebilar siste åra. Kjell Arne Aurstad reknar med at dei nye lastebilane vil ha ei levetid på i alle fall fem år.

Dei fleste av dei nybilane skal inn i transport på anlegga som Aurstad no byggjer på E39 utanfor Bergen.

– Vi har ein del arbeid for tida, men kunne hatt meir.

Her i fylket er det ikkje så mykje, men vi skal rekne tilbod for Nordøyvegen. Vi tapte det første tilbodet der på målstreken. No skal vi levere inn tilbod på tre andre delprosjekt for Nordøyvegen, fortel adm.dir. Per Kristian Langlo.