Har bestemt seg for buldrevegg

Under idedugnaden for Vikegata torsdag kveld vart det offentleggjort at vil kome på plass ein buldrevegg ved Svendsengarden i Vikegata. Dette vart og eit av forslaga som vart hyppig nemnt under møtet torsdag. I vinter, med Lars Oscar Fossen Øvstegård og Sparebanken Møre ved Line Wiik Bjerknes som pådrivar og initiativtakar, vart det samla inn 270.000 kroner til trivselstiltak i sentrum. Under møtet kunne rådmann Wenche Solheim stadfeste at dei har bestemt seg for å på plass ein buldrevegg.

– Det er ikkje detaljprosjektert endå, men vi har bestemt oss for at den skal opp.