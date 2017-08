Frå å vere ein enkel ide om eit hinderløp i 2015 har Over stokk og stein raskt utvikla seg til å bli eit trekkplaster for dei som ønskjer å teste seg sjølv og vere i aktivitet. Den første utgåva av hinderløpet trekte over hundre deltakarar, og i fjor var talet på deltakarar dobla. Ei veke før startskotet går på Barstad i Follestaddalen har 180 deltakarar meldt seg på, men arrangøren ventar seg endå fleire fram mot start.

– I fjor var det ganske mange som melde seg på den siste veka, og vi ventar at 20–30 deltakarar gjer det i år også, seier Arve Haugland som saman med Martin Hauge-Nilsen er initiativtakarane bak hinderløpet.

Det har blitt lagt ned mange dugnadstimar for at Over stokk og stein skulle bli ein realitet. Det har stadig kome nyvinningar i løypa. I år er fleire nye hinder kome på plass med hjelp m.a. frå elevane frå VG1 Bygg og anlegg ved Ørsta vidaregåande skule.

– No har vi etablert oss som eit løp med eit godt og stabilt tal på deltakarar. Det er vi nøgde med, seier Haugland.

Frå og med måndag vil det vere mykje aktivitet i hinderløypa på Barstad. Nesten hundre elevar frå Ørsta ungdomsskulen skal prøve seg i løypa måndag og tysdag, og tysdag og onsdag skal ein heil folkehøgskule forsere løypa. Sjølve hinderløpet startar laurdag 2. september, og det er fleire arbeidsplassar som tek del.

– Spjelkavik ungdomsskule har nesten tretti deltakarar. Sunnmørsheimen stiller med atten deltakarar og ambulansepersonellet stiller med rundt ti deltakarar. Så det er ein del arbeidsplassar som samlar seg og tek del i Over stokk og stein.

Det som ventar deltakarane er ei løype på 4,25 kilometer. I konkurranseklassa er det to rundar i løypa, og i dei andre klassene er det ei runde. Deltakarane skal under eller over hinder som rotvelt, steingjerde og grøfter, i tillegg til fleire hinder der steinar eller stokkar må berast.

– Vi har ikkje aldersgrense i løpet, og vonar at endå fleire barn vil ta del. I fjor var den yngste deltakaren fem år.

Eit veddemål mellom initiativtakarane har gjort at begge to vil gjennomføre løpet i Over stokk og stein-boksershort.

– Vi utfordrar andre til å gjere det same, og premien vil vere ein Over stokk og stein-boksershorts, seier Haugland.