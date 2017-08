Nådde 10 fjelltoppar på 10 timar

Turgåarane kallar turen for Storerunda 2017. Dette handlar altså om å gå alle fjella rundt Folkestad på ein tur.

For tre år sidan gjekk Remy Kongsvoll, Henning Kongsvoll og Stig Helland denne turen, mest som ei manndomsprøve. I fjor heiv fleire seg med, og nitten personar starta på turen, ein god miks av bygdefolk og folk frå bygdene rundt, og femten av dei fullførte.

Sist søndag gjennomførte Olaug Bjørneset, Åsmund Steen, Inger Stine Bjørneset, Thor Øyvind Bøe, Ivar Hagen, Jon-Arne Folkestad og Stig Helland Storerunda.

Og dei gjekk på desse toppane: Krumsvikhornet (539 meter), Storetuva (826), Avdalsegga (823), Sætrehornet (760), Straumsskaret/Sandåna (672), Blåfjellet (1069), Lissjeblåfjellet (840), Kyrshaudet (530), Galten (570), Kornbergsveten (577). Gamlebutikken på Folkestad var start og mål.

I alt gjekk turgåarane 28,5 kilometer og 2.205 høgdemeter (til dels bratte meter). og dei gjennomførte turen på 10 timar med vanleg gangfart og pausar.

Her fortel turleiar Stig Helland om turen:

Elendige meldingar

«Søndags morgon med elendige vermeldingar. Det skal kome nedbør – mykje nedbør.

Datoen for Storerunda er spikra, så me møter likevel opp som avtalt klokka 08. Etter ein kort samtale der me vert samde om at me kan avslutte når me vil dersom veret vert for gale, startar me på turen. Med både påsmurde skjever, kjekspakke og sjokolade i sekken vandrar me glade avgarde.

Nokon hadde til òg med Pepsi Max og potetgullrestane frå laurdagskvelden. Luksus!

Me passerer Krumsvikhornet, Storetuva, Avdalsegga i fint driv. Det har etterkvart begynt å regne ganske mykje. Regnkleda er komne ut av sekkane og tekne på. Ein litt lei vind prøver å ta frå oss motivasjonen, men lykkast ikkje i det heile. Me held oppe farta utover til Sætrehornet. Utsikta er litt redusert, men inntrykka av å gå langs kanten og kike ned i Folkestaddalen gjer at me må stoppe å berre sjå.

Etter ein kort passiar er det ikkje tvil, me må på Blåfjellet også. Det har no letta litt, og det er ikkje så mykje skodde på toppen der.

Me held fram ned Straumsskaret og ruslar vidare bort og opp mot det høgste punktet på Sandåna. Her tek me ein matykt. Skjevene er tørre endå, så dei går ned på høgkant.

Turleiaren gaflar innpå ein miks av tomatbønner, bacon og tysk grovpølse lassa på ei kneipskjeve. Fantastisk drivstoff når ein no skal opp brattaste delen av turen.

Det er berre å kome seg i gong att før ein vert kald. Vi går roleg, steg for steg, oppover bratta.

Syre

No kjennest det at me har gått nokre timar. Syra ligg i høgde med øyreflippen, men alle kjem seg til topps. Det er skodde, vind og regn på toppen. Me går slik at det er augekontakt til nestemann.

Kun ein kort stopp på Blåfjellet før me går nedatt. Nedstigninga går bratt nedover frå 1.069 meter, via Lisjeblåfjellet på 840 meter. Litt slakkare ned langs Heida til Vikestøylen ca. 370 m.

No er det ikkje nokon tvil lenger, me går for å fullføre heile runda. Me motiverer kvarandre. Det er tungt og vått, og beina er som gjerdestaur. Men me skal. Me skal heilt ut på Kornbergsveten.

Det er lettare terreng å gå i no og vinden har stilna, so det hjelper på. Kyrshaudet, deretter Sollidheida/Galten. Her må det fotograferast, sjølv i tjukk skodde. Peiser på vidare, ikkje langt att no. Der ute i skoddehavet ser me varden.

Jaggu har me klart det i år også. Det er ei god kjensle å ha fullført. Uten skader, krampe og trøbbel. Stemninga er god. Turen vert avslutta med kommentaren: «Eg gler med til neste år!»