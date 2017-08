– Slo ei kvinne fleire gonger i ansiktet

Kvinna, som er busett i Volda kommune, var tiltalt for oppbevaring av amfetamin, vald mot ei anna kvinne og eit butikktjuveri.

I retten vedgjekk kvinna straffskuld etter tiltalen, og gav samtykke til at saka vart avgjort ved tilståingsdom.

Kvinna var tiltalt for oppbevaring av seks gram amfetamin, men i rettssaka kom det fram at det var tre gram amfetamin. Kvinna forklarte i retten at ho har hatt ei vanskeleg fortid prega av rus, men at ho no er inne i ei god utvikling og ho har endra livet sitt.

I tiltalepunktet om vald forklarte kvinna at ho hadde krangla med den fornærma, og at dei ikkje hadde eit sunt forhold. Ifølgje kvinna enda det i eit basketak den aktuelle dagen.

I Søre Sunnmøre tingrett vart kvinna dømd til fengsel i tretti dagar. Fullbyrdinga av straffa vert utsett med ei prøvetid på to år.

Den domfelte erklærte at ho tok omrømmingstid etter at dommen vart lest opp.