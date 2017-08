Samde om lærartettleik

Det seier Yvonne Wold som er SV sin førstekandidat til Stortinget frå Møre og Romsdal.

– Det har blitt brukt mykje pengar på å ha nok lærarar i skulen, men vi ser at pengane ikkje kjem fram til skulane. Midlane stoppar ofte på kommunenivå der dei må prioritere sine lovpålagde oppgåver. Mange skular slit med store klassar. I vår norm skal det vere maks femten elevar pr. lærar frå 1.- til 4. trinn, og maks tjue elevar pr. lærar frå 5.- til 10. trinn, seier Wold.

Måndag diskuterte førstekandidaten til SV utfordringane for knytt til lærartettleik med lokallagsleiar Sindre Sandbakk i Utdanningsforbundet og Gerd Botn Brattli som sit i fylkesstyret i Utdanningsforbundet. Forbundet understreka at dei er nøytrale når det kjem til partipolitikk, men at dei er samde med SV i at ei minstenorm for lærartettleik må gjelde på skulenivå.

– Vi er samde om innhaldet i ei slik norm, seier Sandbakk.

– Det er stor skilnad for å skape gode relasjonar om du har femten elevar i eit klasserom kontra tretti elevar, seier Botn Brattli.

For SV er norma for lærartettleik eit absolutt krav, saman med fire andre punkt, for at partiet skal gå i forhandlingar etter valet i haust.

– Vi meiner at elevane vil få ein betre skulekvardag, lærarane ein betre arbeidskvardag og foreldra ein betre kvardag med ei innføring av denne norma. Kostnaden vil vere på to milliardar kroner, men i dag blir det brukt 1,3 milliardar kroner og vi veit ikkje heilt kva pengane vert brukt til. Med ei slik norm vil pengane kome fram dit dei skal, seier Wold.

Utdanningsforbundet understrekar at det vere ein god start å få ei slik norm i grunnskulen, men at utfordringa med mange elevar pr. lærar også finst i vidaregåande opplæring.

– Vi ser at vidaregåande opplæring, spesielt i yrkesfaga, slit med overbooka grupper, og det er ikkje bra, seier Born Brattli.

Frå Utdanningsforbundet si side er det eit krav om at det skal vere minimum femti prosent barnehagelærarar i barnehagane.

– Her er argumenta mykje dei same som i grunnskulen og i vidaregåande opplæring. Utfordringane startar ofte allereie i barnehagen, og difor er det viktig å kunne sjå problem som dukkar opp og agere på dei allereie på dette stadiet.