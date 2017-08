Cupkamp framskunda til onsdag

Marte Nornes og kompani hadde få problem med å slå divisjonskollega Bergsøy i første runde sist fredag, og etter ønskje frå Førde så vert andrerundekampen flytta fram slik at det blir kamp i Voldahallen allereie onsdag 23. august.

Sjølv om troppen til Volda har vore skadeutsett i sommar, er det all grunn til å glede seg til cup-oppgjeret. Volda har vist gode takter i treningskampane og i NM-kampen i Herøyhallen.

Førde på si side rykka før sesongen opp i førstedivisjon, etter å ha spelt i andredivisjon i fem sesongar. To sesongar før opprykket vart dei nummer to i andredivisjon, og dei har hatt eit samarbeid med mellom anna Florø, Dale og Høyang for å spisse laget dei seinaste sesongane. Sportsleg sett er det venta ein jamn og tett kamp onsdag, og det blir spennande å sjå korleis Volda står mot dette førstedivisjonslaget ifrå sør.

Blant dei spelarane som nærmar seg å vere kampklare hos Volda, er nykomaren og den islandske landslagsspelaren Thea Imani Sturludottir.

Volda handball