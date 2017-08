Har svaret på økse-mysteriet

– Kven kan vite noko om denne øksa?, spurde Per Ludvik Sandnes i Møre-Nytt i førre veke. Han kom over den spesielle flintøksa under rydding på klubbhuset til Ørsta Idrettslag, som snart skal rivast.

Har svaret

Einar Myrold meiner han har svaret.

–Då eg såg denne biletet av øksa tenkte eg at det var den vi fekk då vi var i Danmark, fortel Einar Myrold.

Myrold, som seinare vart ein stjernespelar på Ørsta sitt fotballlag, var i tidleg ungdom aktiv turnar, i gruppa som vart drive av Trygve "Sjoppa" Ørstavik og Jarle Nerbøvik.

På Danmark-tur

Eit høgdepunkt i turnkarrieren til Einar var då turngruppa reise på tur til Ørsta si vennskapskommune Møn i Danmark.

–Dette var ein gong tidleg på 70-talet. Vi var der ei heil veke og vart innkvartert hos ulike familiar. Vi hadde oppvisningar både i Danmark og Sverige, og då vi skulle reise fekk vi med oss nokre premiar eller gåver. Ei av desse gåvene var denne øksa. Det er eg nokså sikker på, fortel Einar Myrold.

Vekkgøymd

Lenge låg den saman med premiane til Ørsta Idrettslag, som var utstilte i foajeen i Idrettshallen.

–Då klubbhuset kom vart alt flytta dit, og i denne flyttesjauen har truleg denne øksa blit attgløymd eller lagt vekk ein eller annan plass, seier Einar Myrold.