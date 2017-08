Føreåtrøystinga i gang

Stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal (Ap) var ein av dei fyrste som nytta seg av sjansen til å førehandsrøyste på sørviskontoret til Ørsta kommune på rådhuset.

– Eg førehandsrøystar for å vere heilt sikker på at eg får røyste. Det er sannsynleg at eg er i Ørsta valdagen, men under valkampen kan ein aldri vite. Det kan vere at eg er på Smøla, seier Holen Bjørdal.

Laurdagsope

Folk kan førehandsrøyste på sørviskontoret alle kvardagar i den vanlege opningstida. I tillegg vert det ein dag med langope, den 7. september. Det vert også opna for førehandsrøysting laurdag 2. september.

Vidare vert det førehandsrøysting i Norangsfjorden på Urke grendehus den 7. september, og det er fastsett datoar der det vert førehandsrøysting på institusjonane. Informasjon om dette er på kommunen sine heimesider.

– Folk kan også søkje om å få røyste heime, fortel Elisabeth Sæbønes på sørviskontoret.