– Gamle heltar tilbake til sjukehuset

Det fortalde ass.dir. Helge Ristesund i Helse Møre og Romsdal då kommunalminister Jan Tore Sanner (H) besøkte sjukehuset i Volda tysdag.

Bent Høie har bestemt at det skal vere 51 store og mindre sjukehus i landet, mellom dei Volda sjukehus. Effekten av meldinga er klar i Volda:

– Vedtaket har skapt veldig ro på Volda-sjukehuset, og gamle heltar som hadde slutta kjem no tilbake. Og no har vi god rekruttering. Mellom anna får vi no på plass to gastrokirurgar, fortalde Ristesund nøgd.

Saman med driftskoordinator Knut Nautvik og leiar for medisinsk avdeling, Mona Ryste, orienterte Ristesund om sjukehuset og helseføretaket som gir helsetenester til 266.000 innbyggjarar. Statsråd Sanner fekk m.a. vite at pasientane er godt nøgde med sjukehuset og at det ligg langt framme på fleire område, spesielt innan ortopedi og indremedisin.