Kastar anker i hamna

Det er i småbåthamna det skjer i helga. Fredag startar gildet med Anker Live. Dit kjem banda Skapsmak og Last Rebel, og songaren Mathea Lødemel. Mellom slaga spelar DJ Danny, Daniel Klepp, musikk. Det er Musikk i sentrum som står for arrangementet, fortel leiar Hans Robert Bondhus.

– Vi har fått med oss dei beste banda. Alle sa ja med ein gong. Dette vert skikkeleg bra, lovar han.

Om det skulle kome nokre sunnmørske regndropar, er det ordna med telt på området. Lydanlegget står Martin Foldal for.

– Så her er det ingen grunn til å tilbringe fredagskvelden heime.

Musikk i sentrum vart etablert for to år sidan, med musikkfest i paviljongen i Laguneparken. Ideen er å skape ei scene for alle lokale musikkinteresserte, uansett alder og nivå. Det har dei klart. Konseptet har utvikla seg, og i år arrangerte dei også Påskerock for første gong, på kulturhuset. Det var fullt hus.

– Vi har eit utruleg spenn og breidde på musikarane i Ørsta. Frå dei unge og gryande i 12–13 års alderen, via unge framstormande i 20-åra, til gamlekarane. Det er høg kvalitet!

Det er lagt opp til ein todagers folkefest i småbåthamna i helga, i samband med at det også vert arrangert Saudehornet rett opp. Småbåtlaget inviterte Musikk i sentrum til å arrangere Anker Live fredag.

– Ein kjempeidé, seier Bondhus.

Laurdag vert det dans med Sunnmøre Baarelag og Listen to the Band, i regi av småbåtlaget.

– Her må folk vere om seg og kome på begge arrangementa. Det er to ulike konsept som trekkjer ulikt publikum, men eg trur alle vil finne noko dei likar, begge dagane, seier Bondhus.

Knut Steinnes frå bandet Skapsmak, fortel at dei er svært glade for å få sjansen til å stå på scena i Ørsta.

– Vi er relativt nyetablerte og har planar om å satse stort. Då er det kjekt å få vise seg fram, seier han.

Skapsmak skriv sine eigne låtar og syng på norsk. For tida er dei også i studio på Giske for å spele inn sitt første album.

– Vi har ambisjonar, og vi har fått gode tilbakemeldingar på dei jobbane vi har gjort til no. Difor gler vi oss også til å få spele live, og er klare for å gi alt, lovar Steinnes.

Vidar Vartdal frå Last Rebel rosar også initiativet frå Ørsta småbåtlag for Anker Live.

– Det er kjempegreier å få ei lokal scene å spele på.

Last Rebel vart etablert for om lag ti år sidan, og har vore litt til og frå sidan. No er dei i full gang igjen med øvingar, og er klar for å ta publikum med storm.

– Vi spelar bluesrock frå 70-talet, med Lynyrd Skynyrd som vår største inspirasjonskjelde. Pluss litt anna rart, seier han.

– I tillegg kjem Mathea Lødemel. Ho fekk nyleg platekontrakt, og vil spele nokre nye låtar. Det vert ho og ein kassegitar. Det vert utruleg tøft, seier Bondhus.

– Dette er bygdeutvikling på sitt beste. Her kan folk treffast og trivast. Og kven veit kva som skjer. humrar Knut Steinnes.