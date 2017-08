Brann ned til grunnen

Politiet meldte på Twitter klokka 05.10 torsdag at det brann i ein bustad i Åmdalen. Ørsta brann og redning fekk melding om brannen klokka 04.39.

– Naudetatane er på staden. Huset er overtent, var meldinga.

To personar skal ha vore inne i huset då det byrja å brenne, men desse kom seg ut på eiga hand, ifølgje politiet.

Mannskap frå Sæbø brannstasjon kom også til staden for å hjelpe til med sløkkingsarbeidet. Huset var raskt overtent, og brannmannskapet konsentrerte seg om utvendig sløkking for å hindre at brannen skulle spreie seg til nabohusa. Huset er nabohuset til Åmås friskule.

Både politi, brann og helse var på staden