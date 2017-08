Søkjer ekstramidlar til skredsikring

Kommunen summerer opp at dei treng 3,5 millionar kroner til beredskap, nær 6,7 millionar kroner til tenesta for psykisk helse, 4,6 millionar kroner til teneste for bu og habilitering, 1,4 millionar kroner til einslege mindreårige/barnevern og 10 millionar kroner til skredsikring (minus eigedelen til kommunen som er halvparten av utgiftene).

Skredsaka har den største enkeltkostnaden, og kommunen søkjer om to millionar for 2017 og tre millionar for 2018.

– Kommunen jobbar med å sikre eit bustadområde og ein grunnskule i Ørsta sentrum mot skred. Det gjeld vel 60 bustadeigedomar med om lag 200 bebuarar og Vikemarka skule med 300 elevar, skriv kommunen til fylkesmannen.

Når det gjeld beredskap skisserer kommunen opp dei ulike utfordringane med spreidd busetting i kommunen, og faren for jord- og snøras.

– Av andre område enn skredsaka, har vi auke av brukarretta tiltak, og vonar at vi vert tilgodesett med minimum tre millionar for andre område både i 2017 og for 2018. Samla fem pluss seks millionar.