Feira ny marina med fiskekonkurranse

Og laurdag var det feststemning på det idylliske området: Då feira Endre Sætre og familien den nye marinaen dei har fått bygt ved å invitere til fiskekonkurranse for små og store. Det vart halde ein slik konkurranse i regi av Sætre-familien for nokre år sidan, noko som var veldig populært. Og no ville dei prøve å gjenta suksessen. Det klarte dei, og no har familien, som bur i Asker til dagleg, lagt grunnlaget for det som skal vere ein årleg tradisjon.

Båtmotorar

Det lukta grillmat og sveler, det putra i båtmotorar på den stille fjorden, og nokre brukte dei nye kajakkane tilpassa alle aldrar. Snart kom ein etter ein springane med fangst, sei, lyr makrell og anna, stort og smått og veldig smått. Også kreder frå Bakkedalen høyrde med. Kring tjuefem deltok i fiskekonkurransen som hadde premiering i alle klasser.

Ein flott dag for alle. Og allereie no, nokre veker etter at den gamle brygga vart fjerna, og erstatta med eit moderne marinaanlegg frå Ørsta-selskapet Marina Solutions, er anlegget fylt opp med båtar. Åtte av dei fjorten båtplassane det er plass til sommartida, leiger Kalvatn Turistsenter. Det vert satsa på turisme på Sætre og utleige av hytter. Då er det sjølvsagt viktig å leggje til rette best mogleg for småbåtar i ein fjord der det finst mykje fisk og interessa for å fiske er stor. Også dei badeglade set pris på nyebrygga då der er ypparlege forhold å hoppe og stupe frå.

Framtida

– Denne marinaen har vi venta på lenge. Gamlebrygga heldt ikkje lenger mål. Ho vart øydelagt av Dagmar, men har vore lappa på opp gjennom åra. Investeringa i marinaen ser vi på som ei investering for framtida, fortel Endre og Olianne.

Medan Endre sprang rundt som vert, snakka med gjestene, hjelpte fiskarane, henta varer og grilla pølser, stod Olianne og steikte sveler i den gamle verkstaden i sjøkanten der Bjørke ligg rett over fjorden. Reine idyllen.

Familien ønskjer å satse på turistverksemd på Sætre, og er no spente på om dei får innvilga fritak frå buplikt i samband med at Endre overtek eigedommen på Sætre ved Finnes. Landbruksnemnda sa nei, men gav tre år fritak. I sommar oppheva Fylkesmannen kommunen sitt vedtak fordi alle sider i saka ikkje var vurdert. Saka skal difor handsamast på nytt av landbruksnemnda etter ferien.