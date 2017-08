Med som leiar på sitt fyrste stemne

FØRDE: For knapt eitt år sidan vart han ny leiar av Hovdebygda og Ørsta Skytterlag. No leier han troppa til skyttarlaget under Landsskyttarstemnet i Førde. Men Kent Riksheim klagar ikkje og gler seg stort over dei spennande dagane i Førde.

Hovdebygda og Ørsta stiller med 17 aktive skyttarar i Førde, blant dei rundt 4.660 som deltek under årets massemønstring i skyttarsporten. Med familiar er det rundt 50 personar frå Hovdebygda og Ørsta på plass i Førde.

Fersk

Kent Riksheim vedgår gladeleg at han er fersk på Landsskyttarstemnet.

– Ja, dette er faktisk mitt første landsskyttarstemne, seier mannen som i det sivile er teknisk leiar i bilverkstaden Berge & Co.

– Kva gjer de på fritida under opphaldet i Førde?

– Vi bur på landbruksskolen på Mo, åtte kilometer nord for Førde. Her bruker vi tid på å sjå på den store fossen her saman med borna. Her er det utsal av lokal mat med gulrøter og mykje anna godt, fortel han.

– Er det mykje sosialt?

– Ja, veldig. Søndag kveld hadde vi grilling ute her og hadde det veldig fint. Så har vi felles kjøkken der alle kjøper inn litt så vi er saman om det også, seier den ferske skyttarlagsleiaren.

Heim til forskjellige tider

– Når reiser de heim, Riksheim?

– Vi reiser til forskjellige tider, alt etter som. Nokre av oss må jo heim på arbeid, og eg må heim torsdag då kona mi skal på jobb.

– Merka de noko av ferjekøene i Lote-Anda?

– Nei, vi køyrde så vidt tidleg at vi slapp unna det. Og no går det jo to ferjer så det går nok greitt hjemover, seier Riksheim som vart fanga av skyttarsporten gjennom sine to yngste born Lina og Viljar Riksheim.

Møre-Nytt samla like godt også mange frå Vartdal Skytterlag til samlebilde.

Kjell Dahle