Klart for den fyrste Ankerfestivalen

– Vi har bestemt oss for å endre konseptet vi har hatt med småbåtdans laurdagskvelden til å ha ein ankerfestival over to dagar, fortel Kjetil Leira i Ørsta småbåtlag.

Fredag kveld startar Ankerfestivalen med ei rekkje band på scena ved småbåthamna.

– Det er eit samarbeid vi har med Musikk i sentrum, og på scena kjem Last Rebel, Skapsmak, Mathea Lødemel, DJ Danny (Daniel Klepp), fortel Leira.

Han og småbåtlaget synest det er hyggjeleg å kunne samarbeide med lokale musikarar.

– Slik at dei kan få ei anna scene enn berre mindre pubar her og der, seier Leira.

Laurdag er det Saudehornet rett opp med start frå småbåthamna som vanleg. Utover dagen diskar småbåtlaget opp med mat og drikke, og sjølvsagt grill.

– Vi vil også ha salsutstillingar, både dei folk kjenner frå før om åra, men i tillegg kjem mellom anna MC-Deler med skuterar m.a. og A. Ørstavik med småbåtar, fortel Leira.

Om ettermiddagen er det premieutdeling for Saudehornet rett opp, før det om kvelden igjen vert musikk frå scena. Ingen ringare enn Sunnmøre Baarelag og Listen to the Band er hyra inn for å få folk i god dansestemning.

– Vi gjer dette for å prøve å få opp att interessa for småbåthamna og området vårt. Dei siste åra har det vore ei fallande kurve med gjestande båtar. Vi har slite med andre festivalar om merksemda. No håper vi å kunne snu trenden, seier Leira.

Telt og scene vert rigga torsdag, og det er eit stort apparat småbåtlaget har i gang.

– Vi reknar med å engasjere 150 personar med stort og smått i løpet av festivaldagane. Det er ein stor dugnadsinnsats som ligg bak, seier Leira.

Han opplyser at det vil verte høve til å betale med Vipps, i tillegg til kort og kontantar.