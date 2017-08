HIL/Mork vann pulja i Norway-Cup

Hovdebygda/Mork er puljevinnarar vi sjuarklassa for jenter 14 år i Norway Cup. Målskilnaden er imponerande.

På tre kampar står HIL/Mork-jentene med ni poeng og 21–1 i målskilnad. Etter sigrar mot Nidelv (6–1) og Bergen Nord (9–0) måndag, var det Manglerud Star som var motstandar tysdag. I denne kampen vann HIL/Mork-jentene med 6–0. No ventar A-sluttspelet, og den fyrste kampen går onsdag.

Ørsta-laga

Også Jenter 16-laget til Ørsta er i A-sluttspelet for ellevarlag. Laget vart nummer to i puljen si, men spelte dei tre kampane utan å tape. Etter uavgjort og ein storsiger måndag, vart det uavgjort 2–2 mot Sogndal tysdag.

Jenter 14-laget til Ørsta fekk ein trøblete start måndag med to tap. Men tysdag kom sigeren for jentene. Laget slo KFM-kam med 3-2, og det sikra jentene plass i B-sluttspelet for ellevarlag.

I klasse Jente 19 vert det også B-sluttspel for Ørsta sitt lag etter to tap og ein siger.

Tøft for Sæbø-gutane

Sæbø sitt G14-lag skal tysdag ettermiddag spele om ein plass i B-sluttspelet. Motstandar er Seljord IL. Begge laga står utan poeng etter to kampar, og Sæbø vil greie seg med uavgjort på betre målskilnad.

I denne klassa spelar det palestinske laget UNRWA, og som berre har braksigrar. Sæbø-gutane tapte 0–12 for dette laget.