Gler seg til konsert og Saudehornet opp

Det seier Thomas Vinjevoll, Magnus Myrene Stokke og Kristian Østgaard. Saman med Vegard Hundsnes og Selmar Dagenborg har dei teke på seg å organisere motbakkeløpet Saudehornet rett opp.

Dei er klare til motbakkefesten komande laurdag, og gler seg saman med om lag 150 dugnadsfolk som stiller opp for å få arrangementet i hamn.

Egil Olsen-konsert

I tillegg til motbakkeløpet, har dei også fått i stand endå ein attraksjon oppe i fjellet.

– Vi sat ein kveld og hadde idemyldring for å finne ut om vi kunne gjere noko ekstra for å få opp merksemda. Då var ideen om ein konsert nær Vallahornet det mest realiserbare vi kom på, fortel Kristian Østgaard.

Og konsert vert det, og det med Egil Olsen.

– Han har lagt seg i trening, slik at han skal greie turen opp til ryggen mellom Vallahornet og Saudehornet. Konserten vil vere om lag hundre meter frå råsa i retning Vallahornet, fortel Østgaard.

Saudehornet rett opp

Løpet komande laurdag har dei same rammene som tidlegare år. Mosjonsklassa startar kl. 08.00 frå småbåthamna, og folk kan sjølv velje når dei vil starte turen.

– Kl. 09.30 startar barneløpet til Skåla. Oppe i Skåla vil alle deltakarane få tida og sjølvsagt medalje, fortel Vinjevoll.

Kl. 11.00 er det start i konkurranseklassa til Saudehornet.

– I år er løpet verken NM eller med i noregscupen. Det håper vi medverkar til ein lægre terskel for det å ha på seg eit startnummer. Det kan vere like viktig å konkurrere mot seg sjølv eller eit familiemedlem eller ein arbeidskollega, som å konkurrere for å vinne klassa, seier Myrene Stokke.

Mykje arbeid

Han og dei andre i arrangørstaden fortel at det har vore mykje å setje seg inn i, og at det har vore ein del arbeid.

– Men vi har fått god hjelp frå dei som har arrangert tidlegare, og mange stiller opp undervegs. Mellom anna vil Ørsta Røde kors hjelpekorps stille med folk langs løypa, fortel arrangørane.

I småbåthamna vert det speakerteneste både under løpet og ved premieutdelinga ved Magne Johnny Krumsvik. Tussa vil streame løpet på facebook, og det vert også vist på storskjerm i hamna.

– Vi ynskjer alle velkomne til å vere med, seier dei tre.