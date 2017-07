Norway Cup er i gang, og fleire av dei lokale laga har kome godt i gang.

Sjuarlaget til Hovdebygda/Mork i klasse J16vann den fyrste kampen søndag med heile 6–1 mot Nidelv frå Trondheim.

Ørsta IL har tre lag i Norway Cup. Jenter 16 har opna godt med 2–2 mot Lillesand søndag. Måndag vart det braksiger 11-0 over Kvik Halden. A-sluttspelet er mogleg for jentene.

Jenter 14 har hatt tøff motstand. Mot Medkila vart det tap 0-2, medan Stjarnan frå Island vann 10–0 over Ørsta-jentene i fjortenårsklassa.

I sjuarklassa klasse 19 år er Ørsta klare for B-sluttspelet. Det vart tap 1–9 for Lørenskog, men siger 8–3 over Osterøy. Mot Ulfstind vart det tap 3–5.

Sæbø sitt G14-lag har spelt ein kamp, mot Strandebarm. Her vart det tap 1–3 i ein jamn kamp.