Solid for møbel

Begge dei to store møbelhusa i Hovdebygda, Møbelringen og Skeidar, la bak seg eit fjorår med godt sal og solide overskot.

Møbelringen

Best resultat kan Møbelringen vise til. Selskapet, som er eigd av Ole Kristian Øyehol gjennom Øyehol Eiendom (51 %) og ekteparet Margrete Sørensen og Dag Thore Hagen gjennom Sørensen & Hagen AS (49 %), selde møblar for 22,7 millionar kroner i 2016, og sat att med eit overskot på 3,9 millionar før skatt. Eigarane tok ut to millionar i utbyte.

Møbelringen har i alle år drive solid, og har siste åra stabilisert seg på ei omsetning på vel tjue millionar. Resultata for verksemda har alltid vore gode.

Skeidar

Også Skeidar, som ligg i andre høgda i Elkjøp-bygget i Hovdebygda, kan vise til god drift. Men sjølv om omsetninga er høgare enn hos naboen Møbelringen, er driftsresultatet lågare: i fjor selde Skeidar i Ørsta varer for 26,2 millionar. Resultat før skatt vart 1,9 millionar. Det er ein nedgang og det dårlegaste resultatet sidan 2012. Likevel snakkar ein om ei solid bedrift utan raude tal nokon gong.