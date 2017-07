Alvorleg kreftsjuk

Goksøyr fortel på Facebook-sida si at han har fått akutt lymfoblastisk leukemi, ein alvorleg kreft-diagnose.

– Diagnosen og behandlinga krev at legane må følge sjukdommen i lang tid framover, truleg snakkar ein om år. Korleis behandlinga går føre seg etter første månad er gjennomført må eg vente for å vite nok om. I dag og så lang viser det seg at medisineringa går etter slagplanen, og med ønska verknad. Det er godt å kjenne at fagfolk verkeleg får lov å gjere ein god, rett og effektiv jobb i Noreg. Å samle kompetanse i sterke fagmiljø er ikkje å rasere Norge, skriv Goksøyr som fekk påvist sjukdomen i byrjinga på juli.