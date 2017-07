Skreiv kontrakt for tømmerkaia

Denne veka vart det skrive kontrakt om bygginga mellom Ørsta kommune og entreprenøren. I alt fem selskap kjempa om kontrakten der staten gjennom Landbruksdirektoratet har løyvd 12,5 millionar kroner. Ørsta kommune har sett av seks millionar kroner i inneverande år, og tolv millionar neste år til finansiering av kaia.

Tømmervolumet som går over kaia i dag er på 37.000 m³, og er venta å auke til 70.000 m³ i løpet av dei neste åra. Å utvikle Ørstaterminalen til tømmerkai går ut på å utvide kaifronten med 85 meter (nær ei dobling), med 6.000 m² for tømmerlagring.

Detaljprosjektering og bygging av tømmerkaia startar over ferien. Det er nok ikkje minst det lokale skogeigarlaget glad for. Laget meiner saka har drege ut alt for lenge i tid og hevdar at skogeigarane har tapt mykje pengar.

K. Nordang har hovudkontor på Stranda og har brei erfaring med bygging av m.a. kaier.