Meir ressursar til tingretten i Volda

Frå 1. juli er advokat Cathrin Lid Heilund ved advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS og advokat Hege Robudal Stenkløv ved advokatfirmaet Holvik & Angelshaug AS utnemnde som faste støtteadvokatar ved Søre Sunnmøre tingrett. I tillegg er advokat Linda Breivik ved advokatfirmaet Advokat Linda Breivik AS utnemnd som fast forsvarar ved tingretten frå same dato.

– Det betyr at vi frå 1. juli både har to faste støtteadvokatar og to faste forsvararar ved embetet. Alle er utnemnde på åremål i seks år, fortel sorenskrivar Elisabeth Wiik.

Tingretten har tidlegare berre hatt ein fast forsvarar, men har no fått auka ressursane og har to forsvararar.

I tillegg til advokat Linda Breivik er advokat Atgeir Almestad ved advokatfirmaet Atgeir Almestad AS fast forsvarar ved tingretten.

– Søre Sunnmøre tingrett har hatt ein markert auke i talet på straffesaker dei siste åra, og både Domstoladministrasjonen og Frostating lagmannsrett såg difor at det var behov for to faste forsvararar, og det er vi glade for, seier Wiik.

Det var ni søkjarar til vervet som fast forsvarar og sju søkjarar til verva som faste støtteadvokatar.

– Vi synest også at det er gledeleg at fleire av søkjarane opplyste å ha kontor i rettskrinsen, seier sorenskrivaren.

Det har lenge vore kjempa for å få behalde tingretten i Volda. No ønskjer Domstoladministrasjonen at tingretten skal flytte ut av dagens lokale i Sorenskrivargarden og inn i administrasjonsbygget i Sjukehusvegen i Volda. Dette har sorenskrivar Elisabeth Wiik reagert på då dette bygget skal rivast når Voldatunnelen vert bygt. Domstoladministrasjonen har tidlegare lagt fram ønske om å greie ut samanslåing av Søre Sunnmøre tingrett og Sunnmøre tingrett i Ålesund, men dette vart stoppa av justiskomiteen i Stortinget i 2015.