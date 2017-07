Huseigar Leif Slettedal søkjer formelt om at lokala han eig i bankbygningen på Sæbø vert godkjent til barnehageføremål.

Han skal leige ut dei tidlegare tannlegelokala til Sæbø barnehage. Barnehagen har fått godkjent å auke barnetalet, og treng mellombels andre lokale for å få plass til to til tre born og to til tre tilsette.

Det vert søkt om mellombels løyve for bruksendringa på to år.