Knallstart for Volda/Ørsta-laga

Turneringa starta tysdag for dei lokale laga, og til no har det vorte fleire sigrar enn tap.

Samarbeidslaget mellom Ørsta og Volda i klasse 10 år for gutar har to sigrar så langt. Det vart 2–0 over Mandalskameratane og 1–0 over Voss. Det står att kampar mot Kuala Lumpur og Sarpsborg i denne gruppa. Kampane vert spelt onsdag. Kuala Lumpur ligg nest sist på tabellen, medan Sarpsborg er utan tap, til liks med Volda/Ørsta.

Også samarbeidslaget i gutar 17 år har fått ein knallstart. Det vart tysdag to klare sigrar. Det vart siger 8–0 over Ulf Sandnes og 2–0 over Olympiacos Academic. I gruppespelet står det ein kamp att, mot Råde IL.

Volda stiller også lag i gutar 16. Der har det så langt vorte to tap. 1–6 for Vidar og 0–3 for Sporting Duet. Onsdag står det att ein kamp mot Vestfossen.

I gutar 15 år har Volda starta med to strake sigrar. Det vart siger 5–0 over Sandnes Ulf og 6–0 over Brietlingen TuS von 1925. I denne gruppa står det att ein kamp mot Ham-kam onsdag.

Jentelaga

Jenter 17-laget til Volda har opna med ein siger og eitt tap. Sigeren kom mot Hundvåg, der det vart 1–0 til Volda. Mot Kolding vart det tap 0–5. Onsdag står det att ein kamp mot Råde.

I jenter 13 vart det siger 1–0 mot Mitbygdens FK, og det vart uavgjort 1–1 mot Kalmar. Trettenåringane har att ein kamp mot Borre i grunnspelet.

Alle gruppespelkampar vert avslutta onsdag, og torsdag startar sluttspelet.