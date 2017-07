Legg ned Café Mokka i Vikegata

Kafeen vart opna i desember 2015, då under namnet Low-carberia, i lokala til den gamle landhandelen.

– Det er ulike grunnar som gjer at eg har bestemt meg for å legge ned. Eg vil med dette takke alle mine trufaste og kjekke kundar som besøkte meg regelmessig og som hjelpte meg med å få meir liv i gågata. No startar eg eit nytt kapittel i livet mitt, og eg gler meg til nye utfordringar, skriv drivar Heike Weise i ei Facebook-melding på sida til kafeen.

I tillegg til kafedrifta har Café Mokka også tilbode ulike produkt innan helsekost, lågkarbo, ferske lokale matvarer og bakerivarer.