E39 er opna att

Statens vegvesen melder at Fv 60 på strekninga Byrkjelo-Stryn framleis er stengt grunna oppryddingsarbeidet som må til etter flaumen måndag. Arbeidet er ikkje venta å vere avslutta før i starten av august.

Også Fv 725 i Utvik på strakninga Molreim-Utvik er stengt grunna flaumen.

Både FV 60 og E39 er stengde Flaumen har rasert vegane Omkøyring via Hyen.

ifølgje NRK Sogn og Fjordane har det vore opp mot fire kilometer lange ferjekøar ved sambandet Anda-Lote som følgje av dei stengde vegane. Tysdag er det venta at det vert sett inn ei ekstraferje på sambandet for å ta unna all trafikken.