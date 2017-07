E39 vart stengt av tilhengjar med mjølk

Det var i seksten-tida at ein bubil og ein Tine-bil med tilhengjar var innblanda i ei trafikkulykke ved Lianeset. Ingen personar kom til skade.

Tilhengjaren velta på vegbana, og sperra ei stund køyrebana i begge retningar. Det vart vurdert å be om at bilistar køyrde via Standaleidet som omkøyring.

Etter kvart lukkast det å opne det eine køyrefeltet, og det vart manuell dirigering på staden. Likevel var det lange køar.

Møre-Nytt sin mann på staden fortel at trafikken etter forholda går fint. Unnataket er når bilane frå Festøy-ferja kjem sørover. Då kan det vere litt ventetid.