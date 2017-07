Signerte platekontrakt

Gjennom TV2-programmet The Stream vart Mathea Lødemel for alvor kjent i fjor haust. For 17-åringen har det vore ein stor draum å få skrive eigne songar som publikum likar og som blir høyrt på. No satsar det nyoppstarta plateselskapet GYGRE på Lødemel, og torsdag vart ho den første artisten som skreiv under platekontrakt med selskapet.

– Det er veldig kjekt å få platekontrakt. GYGRE vil rettleie og hjelpe meg, og dette er ein draum som vert sann, seier Lødemel som ønskjer å halde fram med å vidareutvikle seg artist.

Fem nye låtar

Lødemel har allereie vore i studio i Oslo og har samarbeida med Tommy Berre om ny musikk. Fem låtar har blitt spelt inn der Lødemel står for tekst og melodi sjølv.

– Eg har aldri jobba på den måten før som eg gjorde i studio i Oslo. Det kan bli eit vidare samarbeid med Berre, og det vert ein spennande haust, seier Lødemel.

– Mykje som skal skje

GYGRE har mange planar for Lødedel framover. Avtalen som no er signert har ein utgivingplan på ti låtar digitalt, og opsjon på meir. Om alt går etter planen vil ny musikk frå Lødemel bli lansert i månadskiftet august/september. Den første sjansen til å høyre ein smakebit av det nye låtmaterialet vert under AnkerLive i Ørsta 4. august.

– Mathea har ein unik eigenskap med å formidle musikk frå sjela si, og ho skaper ei kjensle for dei som høyrer på. Vi planlegg å promotere Mathea mykje i tida framover, seier Siw K. Almås i GYGRE. Ho har med seg Alf Aarseth og Ørjan Liavåg i det nye plateselskapet.

– Vi har kvar vår kompetanse som skal vere med på å løfte Mathea fram. Det er mykje som skal gjerast i tida framover, og allereie i år skal Mathea gje ut fire til fem nye songar. Sjølvsagt vert det lansering i Ørsta når vi er klare, seier Almås.