Det skjer noko positivt i Ørsta

Riktignok er det no mange år sidan eg flytta frå heimbygda, men har hatt glede av å fylgje med utviklinga i Møre Nytt sidan då, og særkilt siste åra som det byrjar å skje mykje positivt.

Eg fekk gleda av å vekse opp i ei flott bygd i trygge omgjevnader. Det var liv i sentrum der eg budde. Vi var mange born som opplevde ei fantastisk tid å vekse opp i. Vi fekk etter kvart ny idrettshall med symjebasseng som hadde vatn, ny ungdomsskule og Bondaseiedt på vinteren, som var den beste medisin for oss som likte oss på ski. Ei flott tid gjennom 60 og 70-åra med mange givande aktivitetar.

Så skjedde det noko på slutten av 1900-talet fram til årtusenskiftet og litt lengre. Det var nokre eldsjeler som stod fram og tok ansvar for bygda. Det dukkar opp framtidsretta bygdefolk som investerar og det veks fram industriverksemder som blomstrar. Vi kan nevne tidlegare Ørsta Stålindustri AS – no Saferoad AS, Varttal Plast og takrenneverksemda på Liadal. Desse tok over etter dei mange flotte verksemdene Grepa med fleire som ikke lengre hevda seg i den tøffe konkurransen.

Tornerose sov i 100 år

Så lenge sov ikkje Ørsta før det byrja å skje noko. Gjennom fleire år såg vi forfallet, spesielt i sentrum. Det var noko som forsvant og sjølv eigarar med sentrumsgårdar med betydelege økonomiske midlar, lot bygg forfalle til triste bygningar. Det var trist å sjå.

Fleire prosjekt er nå satt i verk og nå ser vi fruktene av mange av dei, som utkrystalliserer seg i gode resultat. No skjer det mykje positivt i bygda som ein kan vere stolte av. Nokre navn vert nevnt, men mange med dei har også bidratt.

Fleirbrukshallen

Lenge har Gunnar Knutsen holdt ut og har hatt trua på at Fleirbrukshallen ein dag måtte kome. No er fyrste spadetak teke og hallen vert ein realitet etter mange års utretteleg arbeid for å nå så langt som prosjektet er kome i dag. Sjølvsagt er det ikkje uventa at nokre «sutrekoppar» går ut i Møre Nytt og hevdar dette er fyrste spadetaket tilbake til Robek. La oss håpe denne sutrekoppen ikkje har mange tilhengjarar.

Ja, det kostar å fonye seg og på eit tidspunkt må vi alle innsjå at no er tida overmoden for at dei unge i bygda i tida framover skal få ein idrettshall som inviterar til auka aktivitet i desse digitale tider, der alt for mange står og knottar på dataskjermar, og det gjerne heime i eit lite rom.

Gode stadar å vekse opp i, treng gode møteplassar for born og unge, spesielt plassar som inviterar til allsidige aktivitetar. Fleirbrukshallen skal verte eit aktivitetsbygg alle i bygda vert stolte av. La no også ny symjehall verte realisert som del av dette prosjektet.

Sentrums-fornyinga

Lars Oscar Fossen har fått ros i Møre-Nytt før. Han fortenar å verte nevnt nok ein gong. Entreprenøren og Ørstapatrioten tok steget og moderniserte Strømpeneset til eit moderne forretningsbygg.

Han fann etter kvart Ørstapatrioten i seg og tok ansvar for sentrum i Ørsta. Sjølv har han også bidratt med økonomiske midlar i tillegg til arbeidsinnsatsen. Skulle ønske at fleire bemidla ørstingar kunne ta eit slikt ansvar for fellesskapen og «spytte litt ekstra i kassa».

Fleire bygg, Laguneparken og fleire andre område fekk seg eit kjærkoment løft. Entusiastane i Stiftelsen Svendsengarden har tatt stort ansvar for perla i sentrum, nemleg Mellegarden (Svendsengarden) , og i gågata byrjar det også å skje noko. Sakte, men sikkert livnar det i gågata igjen.

Ny vidaregåande skule

Ja, endeleg vert denne og realisert og lukka er at den ikkje vart nedlagt eller flytta til ei anna kommune. Plasseringa med sambruk Samfunnshuset er genial. Betre utnytting av ressursane og i sambruk med ny Fleirbrukshall i nærleiken åpnar det seg andre og spennande moglegheiter. Flott – flott med spenstige vyer .

Bondalseidet

Dette var «leikegrinda» mi då eg vaks opp i heimbygda. Eit eldorado kan du tru. No skjer det også noke der. Idar Vatne tek til orde for veg til Eitrefjell for å tilretteleggje for fleire aktivitettar sommarstid på Eidet. Tilgjengelegheit til kafeen for lettare tilkomst sommaren er flott, men ikkje stopp der. Hugs godt med parkering på toppen.

* Tenk aktivitetar utover det som allereie er der. Kanskje nokre tips her?

* Sykkelløype med åpen heis i helgane og fellesferien.

* Småbil-løype frå mellomstasjonen i asfaltert trasè.

* Rundløype på toppen med tilrettelagt lavvo eller/og grillhytte.

* Stor kikkert på kafeen Eitrefjell med myntinnkast – utsiktspunkt.

* Freesbee-golf-bane.

* Asfaltert rulleki-bane 1 km rundløype.

* Megatrampoline og leikeområde.

* Overlandsturisme frå cruiseskip med servering på Eitrefjell som utsiktspunkt.

Satsing på reiseliv

Saksa vart på mange måtar «vekkaren» for reiselivet i Hjørundfjorden. Primus motor for dette prosjektet gjekk dessverre bort i altfor ung alder. Reis ei byste til minne om henne ved starten av råsa ved fjorden.

Denne næringa er vekstnæring i Norge og mange har påpeikt at her er det mange moglegheiter framover. Mange delprosjekt er på trappene og fleire er på gang. Eg håper det vert tilrettelagt for at gründarar med gode og at levedyktige idear vert heia fram, og at det vert tilrettelagt for etableringar med risikokapital.

Hotel Ivar Aasen har fått ny eigar og la oss håpe at den nye pengesterke eigaren, som ikkje er urøynd innan reiseliv, ser nye satsingsområde som også kan være med på å utvikle turismen i sentrum. Kanskje også utvikle tilbodet innan uteliv for innbyggjarane.

Ørstafjorkryssinga er viktig for å gjere sentrum meir attraktivt og mindre trafikert. Tek kva moglegheiter dette kan gje. Her er det også gode krefter som jobbar hardt for å realisere denne tunge investeringa gjennom vegbudsjetta og Nasjonal Transportplan. God infrastruktur er viktig og

Festivalar og arrangement

Mange flotte aktivitetar både i sentrum og i småbygdene. Fleire av dei vekker interesse langt utanfor Ørsta og er med på å marknadsføre Sunnmøre og Ørsta som interessant destinasjon å besøke. Ingen nevnt og ingen gløymd. Stå på alle festival- og arrangements-entusiastar. Det er plass til fleire.

Arkitektur og signalbygg

Høgebrua har sett sine beste dagar og det skal byggjast ny bru mot Bondalen. Men ta vare på den gamle høgebrua og la den bli sykkelbru.

Tindebygget er det mange meiningar om, men det er eit signalbygg som ruvar i sentrums-landskapet. Det bryt med det trauste, men signaliserar noko nytt og modig. Kanskje er det starten på litt «bypreg» i sentrum.

Mørebil-tomta er av mange rekna som indrefileen i sentrum. No er det pengesterke investorar som har gått inn og ynskjer å utvikle tomta, primært til boligar i blokker på opptil 8 etasjar med garasjeanlegg i kjellaren. Dette er spennande og tenk å kunne bu så sentralt med fjord og båthavn like utanfor? Bokvalitet er viktig å vektlegge her. Husk å sette av areal, evt. deler av bakkeplan til kommunikasjons-knutepunkt for buss og kanskje drosjer.

Skeptikarar har uttrykt frykt for djup garasje under bakken med fare for vanninnsig og flom med dei konsekvensar det kan få. Det let seg sikkert løyse reint byggeteknisk og det må vere tiltru til at det vert teke omsyn til det. Herrane Vartal og Rebbestad har sikkert kunnskap om dette.

Om det skal være 8 etasjar kan sikkert diskuterast, men sørg for at ikke all utsikt frå hotellet vert dekt til mot sjøen. Då går noko tapt.

Tida utviklar seg og ny, spennande arkitektur kan kombinerast med det eksisterande. Men det må være balanse. Ta derfor godt vare på gamle sentrum rundt gågata. «Kvite» Ørsta sentrum, må bevarast i samliv med det nye.

Heia Ørsta!!

Etter å ha budd utanbygds i mange år, har eg likevel hatt mitt hjerte for heimbygda Ørsta og det er med glede eg registrerar det som nå skjer. Det skjer noko i Ørsta.

La oss heie på alle Ørstapatriotar, gründarar, ildsjeler og dugnadsdeltakarar. Ja la oss spesielt heie på eldsjelene som er drivkrafta i mykje av det positive som har skjedd dei siste åra og som skjer kvar dag heile året. «Sigrompa» politikarar må no vakne og ta av seg slåbrokja.

Heia Ørsta!!

Fredrik Unnar Aarsæther, utflytta Ørstapatriot