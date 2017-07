Mann i ulykke i Rotevatnet

Ein mann er henta opp frå Rotevatnet i Volda, melder politiet like etter kl. 19.00. Politiet kallar hendinga ei ulykke. Ein ambulanse er på staden

Det vert drive gjenopplivingsforsøk på mannen. Han vart henta i land av folk som var til stades på Årneset, den populære badeplassen ved Rotevatnet. Mannen verka medvitslaus då han vart frakta til land.



Vitne fortel til Møre-Nytt at mannen fekk vanskar då han skulle symje ut til badeflåten ved Årneset. Vitne fortel også at mannen var under vatn i tre til fem minutt.